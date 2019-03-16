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السبت، 16 مارس 2019 08:02 م
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ضبط 9 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

السبت، 16 مارس 2019 07:00 م
ضبط 9 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية حملات مروريه - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور 9 سائقين لسيارات نقل وأجرة وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية، أسفرت عن وجود 9 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات. وهم "طه.ح.ش" 30 عاما سائق مقيم اوسيم الجيزة و"أحمد.ع.ج" بدون تحقيق شخصية مقيم الدلنجات بحيرة و"محمود.ع.ح" 24 عاما مقيم أبوحماد شرقية و"عبدالمقصود.ع.ع" 36 عاما مقيم دائرة مركز أبوصوير و"محمود.ب.ع" 25 عاما مقيم الجناين السويس و"حسام.ع.ال" 38 عاما مقيم المحلة الكبرى غربية و"صابر.س.ل" 46 عاما سائق مقيم دائرة مركز فايد و"عبدالرحمن.م.ر" 37 عاما مقيم دائرة مركز القنطرة شرق و"تامر.ع.م"37 عاما سائق مقيم كفر صقر شرقية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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