video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 02:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 603 أطنان ذرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

السبت، 16 مارس 2019 12:05 ص
ضبط 603 أطنان ذرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية ذرة غير صالحه للاستخدام - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناءً على توجيهات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق، حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 603 أطنان ذرة غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة .

 

تحرير محضر توقف لأحد المخابز للتوقف عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضر عدم الاحتفاظ بسجل المفتش لأحد المخابز، محضر لعدم وجود ميزان حساس لأحد المخابز، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضرين لمعملين لتصنيع الألبان بدون تراخيص من الجهات المعنية، محضر لاحد المخابز السياحية بدون ترخيص، 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين المنوفية: حررنا 3123 خالفة تموينية فى حملات مكبرة خلال شهرين

اخبار محافظات

الاسكندرية

مصر

ذرة غير صالحة

غش تجارى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

1500شاب أفريقى وعربى يشاركون فى ملتقى الشباب بأسوان

1500شاب أفريقى وعربى يشاركون فى ملتقى الشباب بأسوان

"ريد هوت تشيلي بيبرز" تتألق بسفح الأهرامات فى أولى حفلاتها بالقاهرة.. صور

"ريد هوت تشيلي بيبرز" تتألق بسفح الأهرامات فى أولى حفلاتها بالقاهرة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة