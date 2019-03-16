ضبط 603 أطنان ذرة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بناءً على توجيهات محمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة وضبط الأسواق، حيث قامت إدارة تموين العامرية برئاسة جابر عبد الله مدير الإدارة، بحملات فى نطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط 603 أطنان ذرة غير صالح للاستخدام الآدمى، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة .

تحرير محضر توقف لأحد المخابز للتوقف عن العمل بدون إذن مسبق من التموين، تحرير محضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لأحد المخابز، تحرير محضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضر عدم الاحتفاظ بسجل المفتش لأحد المخابز، محضر لعدم وجود ميزان حساس لأحد المخابز، محضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضرين لمعملين لتصنيع الألبان بدون تراخيص من الجهات المعنية، محضر لاحد المخابز السياحية بدون ترخيص، 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق.