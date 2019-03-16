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صور.. وزير الرى يتفقد منطقة السد العالى ومنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية

السبت، 16 مارس 2019 01:45 م
صور.. وزير الرى يتفقد منطقة السد العالى ومنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية خلال الزيارة
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أجرى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، جولة تفقدية صباح اليوم السبت، بمنطقة السد العالى بمحافظة أسوان، وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للزائرين وسير العمل بمنطقة السد، حيث رافقه بالجولة المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان. 
 
 
وتفقد عبد العاطى أيضا منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية بعد تطويرها فى الذكرى الأخيرة على بناء السد العالى، فضلا عن تفقده مركز خدمة الزائرين والبازرات الملحقة بالمنطقة لعرض المنتجات الأسوانية. 
 
 
يذكر أنه تم الاحتفال بالذكرى الـ59 لوضع حجر أساس مشروع السد العالى، الذى يتوافق مع الـ15 من يناير 1960، وأيضاً الذكرى الـ48 منذ افتتاحه فى 15 يناير 1971، وكان الحلم بدء على يد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، متحديا بذلك ضغوط الدول الأجنبية مثل إنجلترا وفرنسا، برفضهما دعم المشروع، ليكتمل الحلم الذى يعد أهم مشروع هندسى خلال القرن العشرين وأول  مشروع للتخزين المستمر على مستوى دول الحوض. 
 
 
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