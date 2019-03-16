صور.. معاناة "كريمة" بكفر الشيخ.. أقعدها المرض ولا تستطيع توفير علاجها

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعيش كريمة عبد العزيز عبد الوهاب 54 سنة، حياة صعبة وقعيدة الفراش، تقيم بإحدى الحجرات فى حى المستعمرة بشارع عبد الجواد عبد الله بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لا عائل لها ولا مصدر رزق وتسكن فى غرفة من شقة تفتقد الحياة الآدمية، وتستغيث بمن يرعاها ويحنو عليها ومن يشعرها بأنها ما زالت على قيد الحياة.

وتقطن "كريمة"، فى غرفة بدون شباك للتهوية، وتجلس على سرير قديم بدون غطاء وبجواره "وابور جاز" وعليه "حلة فارغة" وكرسى خشبى تضع عليه قدميها، غرفة غير آدمية لا تصلح أن يعيش فيها إنسان، وبرغم حالتها المأساوية، إلا أنها رفضت ظهورها فى الإعلام.

وقالت كريمة، إنها تعدت مرحلة الفقر بكثير، وتوفى زوجها مبكرًا وترك لها ولدا وبنتا، ولكن شاءت إرادة الله أن تتوفى نجلتها التى كانت ترعاها وهى تلد ابنها الصغير، وبعد سنوات قليلة توفى ابنها ورحل هو الآخر عنها، وهى الآن لا تجد من يقف بجوارها وتوقف معاشها الذى يبلغ 300 جنيه.

وأضافت كريمة، أنها تعانى من مرض السكر ولا تجد ثمن علاجه وتورم فى قدميها وخشونة فى الركبة أقعدتها بالفراش بدون أى حركة، وتواصل حديثها باكية، أنها لم تتخيل أن تكون نهايتها فى هذا المكان ولا تجد ثمن علاجها، وكل ما تحلم به أن تجد ثمن العلاج حتى تقوم وتساعد نفسها على المعيشة ومكان صحى تسكن فيه.

وتناشد كريمة بتوفير علاجها، وتوفير مكان صحى لها، وتكفل وزارة الصحة بعلاجها.

للتواصل مع الحالة الاتصال بمصطفى عبادة زوج شقيقها 01228491447.



