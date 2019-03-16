صور.. محافظ قنا يفتتح معرض جامعة جنوب الوادى للفنون التشكيلية

قنا - وائل محمد

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، معرض جنوب الوادى للفنون التشكيلية الذى أقيم بقاعة كلية الحقوق بمقر الجامعة بقنا تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ضمن فعاليات الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات.

وأكد الدكتور محمد ابو الفضل بدران أن المعرض تضمن إبداعات طلاب جامعة جنوب الوادى و المعهد الفنى لترميم الآثار بالأقصر و أعمال رسم وتصوير زيتى و نحت وجرافيك و تصوير فوتوغرافى و اشغال فنية يدوية.

شهد فعاليات المعرض الدكتور عبد البارى حمدان عميد كلية الحقوق و الدكتور ايمن خضارى وكيل وزارة الصحة بقنا و الطلاب المشاركين بالملتقى الفنى السابع عشر.

كما قام محافظ قنا ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة لمكتبة القبة بكلية الآداب و التى تضم مجموعة من الالبومات و النوت الموسيقية و المخطوطات النادرة التى تعود للعصر الملكى، شهد الجولة بكلية الآداب الدكتور منى ربيع عميد كلية الآداب و لفيف من اعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما تضمنت جولة المحافظ تفقد لمقار حملة 100 مليون صحة بكليات جامعة جنوب الوادي.



معرض جامعة جنوب الوادى للفنون التشكيلية (1)



معرض جامعة جنوب الوادى للفنون التشكيلية (2)



معرض جامعة جنوب الوادى للفنون التشكيلية (3)