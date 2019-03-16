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صور.. محافظ الجيزة يوجه بالالتزام باللون المحدد لطلاء العقارات فى العمرانية

السبت، 16 مارس 2019 01:44 م
صور.. محافظ الجيزة يوجه بالالتزام باللون المحدد لطلاء العقارات فى العمرانية محافظ الجيزة يتابع طلاء العقارات بحرم الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى
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أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لأعمال طلاء العقارات الجارى تنفيذها بعدد من قطاعات المحافظة حيث تفقد المنشآت الواقعة على جانبى الطريق الدائرى بحى العمرانية، وشدد على ضرورة الالتزام باللون المحدد لطلاء واجهات المنازل والمنشآت بالمحافظة وأن يكون الطلاء بشكل جدى وعدم الاكتفاء بالطلاء على الطوب الأحمر لضمان الوصول إلى المظهر الحضارى المرجو.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن راشد، تفقد أيضًا أعمال إزالة أحد العقارات المخالفة على حرم الطريق الدائرى بنطاق حى العمرانية مكلفًا رئيس الحى بالمتابعة المستمرة لأعمال الإزالات التى تم تنفيذها والإزالات الفورية لأى تعديات فى مهدها وعدم الانتظار لحين استفحال المخالفة.

ووجه رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة برفع القمامة المتواجدة على جانبى وأسفل الطريق الدائرى والرتش ومخلفات البناء لافتا الى ان اى تقصير فى ملف النظافة سيقابل بكل حزم وسيتم محاسبة المقصرين.

كما تفقد خلال جولته أعمال إزالة التعديات على خط التنظيم بطريق المريوطية موجها بسرعة رفع ناتج الإزالات على وجه السرعة والتنسيق مع شركة الكهرباء للانتهاء من اعمال الحفر لتوصيل كابلات الكهرباء.

وحرص راشد على متابعة اعمال توسعة ورصف شارع ترسا والتى تتم لاستغلاله كمحور مرورى بديل لشارع الهرم موجها بعدم السماح للمحلات التجارية والمنازل بالتعدى مره اخرى على خط التنظيم لضمان الحفاظ على المكتسبات التى تمت بعد الانتهاء من اعمال التطوير التى تجرى .

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمشرف على الأحياء واللواء خالد عصر، رئيس حى العمرانية، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالمحافظة .

 

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