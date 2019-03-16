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صور.. محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم

السبت، 16 مارس 2019 08:12 م
صور.. محافظ البحيرة يشهد نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم جانب من البطولة
البحيرة - ناصر جودة
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شهد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة نهائي بطولة مراكز الشباب لكرة القدم، فى دورته السادسة وذلك بين فريقي مركز شباب أبو المطامير ومركز شباب حوش عيسى التي أقيمت اليوم بإستاذ دمنهور الرياضي.
 
و قام محافظ البحيرة بتهنئة مركز شباب أبو المطامير الفائز وتقديم كأس البطولة له ،وقام بتسليم لاعبي الفريقين الميداليات ، حيث شارك فى فاعليات البطولة الرياضية عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة والدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب ورؤساء الوحدات المحلية المنافسة في البطولة ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب .
 
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