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صور.. فريق طبى يثبيت فك شاب بعد كسره فى حادث بمستشفى التأمين الصحى ببنها

السبت، 16 مارس 2019 02:11 م
صور.. فريق طبى يثبيت فك شاب بعد كسره فى حادث بمستشفى التأمين الصحى ببنها فك المريض
القليوبية نيفين طه
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نجح فريق الطبى بقسم الجراحة بمستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها فى إنقاذ حياة مريض تعرض لحادث مرورى أدى إلى إصابته بكسر بزاوية الفك السفلى بالجهة اليسرى، وتم رد الكسر وتثبيته كسر الفك بالشرائح والمسامير للطفل عبد الرؤوف إبراهيم عبدالرؤوف السن 18 سنة.

 

ونقل المريض إلى مستشفى التأمين الصحى النموذجى ببنها قادمًا من أحد المستشفيات فى حالة حرجة، وتم على الفور إجراء الكشف الإكلينيكى والإشعاعى للمريض الذى تبيّن أنه يعانى من كسر بزاوية الفك السفلى بالجهة اليسرى أدى إلى انفصال الفك السفلى عن الفك العلوي.

 

واستغرقت العملية الجراحية حوالى ساعتين، حيث تُعدُّ من العمليات المعقدة وذلك بسبب الكسور الموجودة فى الفك، وكانت العملية عبارة عن رد مفتوح مع تثبيت الفك السفلى بشرائح ومسامير معدنية، وتم بعد ذلك غلق الفم وتثبيت الفكين معًا بواسطة أسلاك مثبتة بالأسنان العلوية والسفلية، وسوف يتم إزالة هذه الأسلاك لاحقًا وفتح الفم فى مدة تتراوح ما بين الثلاثة أو أربعة أسابيع ليستطيع المريض بعدها أن يستأنف نشاطه الطبيعى وحياته العملية

 

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