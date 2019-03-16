صور.. عريسان يتوقفان بموكب زفافهما للمشاركة فى حملة 100 مليون صحة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

للمرة الثانية بمركز صان الحجر بمحافظة الشرقية، يشارك عريسان بزوجاتهما فى المسح الطبى لحملة 100 مليون صحة، فى يوم عروسهم.

حيث فوجئ القائمين على الحملة بالمركز الطبى بصان الحجر، بدخول العريسان سالم محمد أحمد، وتامر محمد أحمد (شقيقان)، والعروستين دعاء عبد السلام غازى وفاطمة التميمى محمد لطلب المسح الطبى عليهم، بعد توقف موكب الزفاف.

كانت مديرية الصحة بالشرقية قد أعلنت الانتهاء من مسح 2 مليون، و8 آلاف و116 مواطنا بحملة الـ 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وذلك منذ انطلاق الحملة فى الأول من مارس الحالى، وحتى مساء أمس، والتى من المقرر استمرارها لمدة شهرين تنتهى نهاية إبريل القادم، مؤكداً ان الحملة تستهدف إجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ضغط – سكر - سمنة وصرف العلاج بالمجان للمصابين.

ومن جانبه قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إن إجمالى عدد الحالات التى صرفت علاج فيروس سى 954 حالة، وإجمالى عدد الحالات التى صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية (ضغط – سكر) 19 ألفا و729 حالة حتى الآن وتواصل المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية استقبال المواطنين لإجراء المسح الطبى عليهم من خلال 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة.



















