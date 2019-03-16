صور .. رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن فى لقاء الجالية المسلمة : الحزن يوحد نيوزيلندا

رويترز

التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن مع قادة وأفراد الجالية المسلمة في كرايستشيرش اليوم السبت 16 مارس لطمأنتهم إلى أن الدولة تقف إلى جانبهم في أعقاب الهجوم على مسجدين ما أسفر عن سقوط 49 قتيلا.





وأبدت أرديرن تضامن نيوزيلندا مع الجالية المسلمة والاستعداد لتقديم يد المساعدة.

ولا زالت السلطات تطوق المسجدين اللذين هوجما أمس الجمعة (15 مارس ) في حين يستمر محققون وخبراء البحث الجنائي في فحص الموقعين.





ووجهت السلطات في نيوزيلندا اليوم تهمة القتل إلى برينتون هاريسون تارانت (28 عاما)، استرالي الجنسية، الذي مثل أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل وقالت الشرطة إنه من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.







