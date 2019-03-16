video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تنظيم كرنفال خلال افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات بقنا

السبت، 16 مارس 2019 10:42 ص
صور.. تنظيم كرنفال خلال افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات بقنا جانب من الكرنفال
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

شهدت جامعة جنوب الوادى فعاليات الدورة 17 للملتقى الفنى لشباب الجامعات الذى تنظمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 16 الى 21 مارس 2019.

أقيم الكرنفال الفنى للجامعات المشاركة بفعاليات الملتقى و حملة الإعلام من طلاب كلية التربية الرياضية و خلال فعاليات الكرنفال قدم طلاب الجامعات المشاركين فاصل من العروض الفنية تضمنت الأغانى الفلكلورية و الفقرات الاستعراضية و عروض التنورة و التحطيب .

شهد فقرات الكرنفال الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية و الدكتورة إيناس عمارة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

يشارك بفعاليات الملتقى جامعات جنوب الوادى وأسيوط و السويس و سوهاج و المنوفية و الجامعة المصرية الروسية و جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، و يقام حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف مساء اليوم السبت 16 مارس.

 

افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (1)

افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (1)

 

افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (2)
افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (2)

 

افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (3)
افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الثقافة تفتتح 3 منابر جديدة فى قنا والأقصر خلال 48 ساعة

اخبار مصر

قنا اليوم

اخبار محافظات

ملتقى الجامعات

جامعة جنوب الوادى




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة