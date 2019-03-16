صور.. تنظيم كرنفال خلال افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات بقنا

شهدت جامعة جنوب الوادى فعاليات الدورة 17 للملتقى الفنى لشباب الجامعات الذى تنظمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 16 الى 21 مارس 2019.
أقيم الكرنفال الفنى للجامعات المشاركة بفعاليات الملتقى و حملة الإعلام من طلاب كلية التربية الرياضية و خلال فعاليات الكرنفال قدم طلاب الجامعات المشاركين فاصل من العروض الفنية تضمنت الأغانى الفلكلورية و الفقرات الاستعراضية و عروض التنورة و التحطيب .
شهد فقرات الكرنفال الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية و الدكتورة إيناس عمارة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.
يشارك بفعاليات الملتقى جامعات جنوب الوادى وأسيوط و السويس و سوهاج و المنوفية و الجامعة المصرية الروسية و جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، و يقام حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف مساء اليوم السبت 16 مارس.
افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (2)
افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (3)
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