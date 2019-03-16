صور.. تنظيم كرنفال خلال افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات بقنا

قنا - وائل محمد

شهدت جامعة جنوب الوادى فعاليات الدورة 17 للملتقى الفنى لشباب الجامعات الذى تنظمه الجامعة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة و الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال الفترة من 16 الى 21 مارس 2019.

أقيم الكرنفال الفنى للجامعات المشاركة بفعاليات الملتقى و حملة الإعلام من طلاب كلية التربية الرياضية و خلال فعاليات الكرنفال قدم طلاب الجامعات المشاركين فاصل من العروض الفنية تضمنت الأغانى الفلكلورية و الفقرات الاستعراضية و عروض التنورة و التحطيب .

شهد فقرات الكرنفال الدكتور محمد ابو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أحمد كمال نصارى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور أشرف موسى وكيل كلية التربية الرياضية و الدكتورة إيناس عمارة بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية.

يشارك بفعاليات الملتقى جامعات جنوب الوادى وأسيوط و السويس و سوهاج و المنوفية و الجامعة المصرية الروسية و جامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا، و يقام حفل الافتتاح بالمسرح المكشوف مساء اليوم السبت 16 مارس.

افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (1)



افتتاح الملتقى الفنى السابع عشر لشباب الجامعات (2)