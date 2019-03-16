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"سايس خيل" سورى فر من الحرب ليلقى ربه فى حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابى

السبت، 16 مارس 2019 03:24 م
"سايس خيل" سورى فر من الحرب ليلقى ربه فى حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابى اللاجئ السورى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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فر من الحرب ليلقى ربه فى حادث نيوزيلندا، هذا كان حال خالد الحاج مصطفى السايس السورى دخل إلى نيوزيلندا كلاجئ منذ عدة أشهر مع عائلته، زوجة وثلاثة أطفال، ليعمل سايسا للخيل.

 

وتناقلت وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تفاصيل أنباء عن اللاجئ السورى الذى قضى بهجوم نيوزيلندا الإرهابي الذى أسفر الجمعة عن مقتل وجرح العشرات.

 

 

 

وكان اللاجئ وهو من منطقة الكسوة في ريف دمشق، قد غادر سوريا مع عائلته إلى الأردن بسبب الحرب الدائرة هناك، وعمل سائس خيل فى الأردن.

 

وبحسب روسيا اليوم، تقدم خالد بطلب هجرة إلى نيوزلندا منذ فترة، وقبل عدة أشهر جاءت الموافقة، فسافر برفقة عائلته، إلا أنه لم يكمل شهره الثالث في نيوزيلندا ليلقى حتفه، ويصاب ابناه، في هجوم المسجدين، وذكرت المصادر أن أحد ولديه مفقود في حين نقل الآخر إلى المستشفى وإصابته بالغة.


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