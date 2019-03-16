video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 05:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به فى هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

السبت، 16 مارس 2019 04:02 ص
رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به فى هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
أ ش أ
إضافة تعليق

أكدت رئيسة ورزاء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أن المشتبه به فى تنفيذ الهجوم على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" شرقى البلاد، كان لديه ترخيص قانونى للسلاح الذى استخدمه فى الهجوم.

وقالت رئيسة الوزراء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، إنه ينبغى بعد هذا الحادث النظر فى تغيير قوانين حمل السلاح فى نيوزيلندا.

من ناحية أخرى، أكدت الشرطة النيوزيلندية، فى تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المحكمة التى سيمثل أمامها المشتبه به غداً، وأنها ستُغلق أمام العامة.

وكانت رئيسة ورزاء نيوزيلندا أكدت فى وقت سابق أن المشتبه به يحمل الجنسية الاسترالية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف فضحت إعلامية إماراتية تسييس الإخوان لحادث نيوزيلندا وتجاهلهم الضحايا؟

أوقفوا الإسلاموفوبيا فى دول الغرب.. انتفاضة حقوقية ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. منظمات مصرية وعربية تطالب الأمم المتحدة بوجوب إدانة ممارسات الكراهية.. ويؤكدون ضرورة تطبيق القانون على المتطرفين من مختلف الملل

الصحف المصرية: افتتاح ملتقى الشباب العربى والإفريقى فى أسوان.. "قتلوهم وهما بيصلوا" فى نيوزيلندا.. الانتهاء من الشبكة الحكومية للتعاملات المالية مع المواطنين.. التعليم العالى: فحص المخدرات لا يتضمن هيئة التدريس

مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابى الغادر على مسجدى نيوزيلندا

نجوم الفن والغناء ينعون ضحايا حادث نيوزيلندا الآليم

رئيسة وزراء نيوزيلندا: منفذ هجوم المسجدين سافر لعدة دول ولم يكن مقيما

نيوزيلندا

تطورات

أخبار نيوزيلندا

اطلاق نار




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة