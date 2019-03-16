رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به فى هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

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أكدت رئيسة ورزاء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، أن المشتبه به فى تنفيذ الهجوم على مسجدين فى مدينة "كرايست تشيرش" شرقى البلاد، كان لديه ترخيص قانونى للسلاح الذى استخدمه فى الهجوم.

وقالت رئيسة الوزراء، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، إنه ينبغى بعد هذا الحادث النظر فى تغيير قوانين حمل السلاح فى نيوزيلندا.

من ناحية أخرى، أكدت الشرطة النيوزيلندية، فى تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين المحكمة التى سيمثل أمامها المشتبه به غداً، وأنها ستُغلق أمام العامة.

وكانت رئيسة ورزاء نيوزيلندا أكدت فى وقت سابق أن المشتبه به يحمل الجنسية الاسترالية.