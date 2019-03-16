رئيسا الوزراء والبرلمان يتوجهان إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الإفريقى

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهين إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُفتتح ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى تنطلق فعالياته فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجلسة بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".
تهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التى حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.
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