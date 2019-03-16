رئيسا الوزراء والبرلمان يتوجهان إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الإفريقى

كتب ـ أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة الدولى منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، متوجهين إلى أسوان لحضور مؤتمر الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.