دورة للائمة للتوعية بمخاطر الإدمان بـ"أوقاف الإسكندرية"

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور خالد السيد غانم مدير إدارة الإعلام والمشرف على الدورة التثقيفية السابعة بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية التابع لوزارة الأوقاف، أنه فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات انطلقت اليوم السبت الدورة التثقيفية السابعة للائمة ويشارك فيها نحو 200 إمام من مختلفى محافظات الجمهورية وتستمر إلى يوم الاثنين القادم.



وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى هذا فى إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التى تقيمها وزارة الأوقاف للعاملين بها، حيث يتضمن البرنامج التدريبى جوانب علمية وثقافية للتبصير بمخاطر الإدمان والوقاية منه.

وأكدت الوزارة إنها تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى رفع المستوى العلمى والمهارات لمعالجة القضايا المجتمعية برؤية علمية شرعية منضبطة تتفق ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، فى مناقشة القضايا التى تمس الواقع المعيش، ويحاضر فيها علماء الدين وخبراء متخصصون .