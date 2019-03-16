دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد عرفة

لا تتوقف عمليات دعم تنظيم الحمدين للتنظيمات الإرهابية على التمويل المالى والدعم اللوجستى واستضافة قياداتهم فى الأراضى القطرية، بل أيضًا يتطرق الدعم إلى السجون القطرية، والخدمات التى تقدمها لأعضاء داعش فى سجون الدوحة.

هذا الأمر كشفه موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، الذى نفل عن رجل أعمال فرنسى، جان بيير مارونجى كان مسجونًا فى السجون القطرية تأكيده أن عناصر داعش القابعين فى سجون الدوحة يتمتعون بمعاملة خاصة وسطوة جعلت من اعتقالهم بمثابة حفلة تنكرية لخداع الإعلام الغربى.

رجل الأعمال الفرنسى، كشف أن النظام القطرى سجن 25 قطريًا متهمين بالتجنيد للمشاركة فى القتال فى سوريا فى صفوف تنظيم داعش وكان من بين هؤلاء أبناء بعض الوزراء، حيث كان هذا السجن بمثابة حفلة تنكرية للإعلام الغربى، ولا يقتصر الأمر بالنسبة لهؤلاء الإرهابيين بالدخول والخروج من السجن كما يروق لهم، بل هم الذين يصدرون الأوامر للموظفين العاملين بالسجون!