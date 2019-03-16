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خلال ساعات.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس"

السبت، 16 مارس 2019 06:00 ص
خلال ساعات.. استكمال سماع الشهود فى محاكمة 213 متهمًا بـ"تنظيم بيت المقدس" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، سماع الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

 

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد. 

  

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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