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لتبادل الخبرات..

خبيران بجامعة "يل" الأمريكية يلقيان محاضرات بمستشفى أبو الريش اليابانى

السبت، 16 مارس 2019 08:11 م
خبيران بجامعة "يل" الأمريكية يلقيان محاضرات بمستشفى أبو الريش اليابانى الدكتورة هالة صلاح
كتبت أمل علام
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 يزور كل من البروفوسير دنيش باركنشار، رئيس وحدة الجهاز الهضمى ، والبروفوسيرة فرانزا باركنشار رئيس وحدة أمراض الدم وسرطان الأطفال، بجامعة" يل"، بالولايات المتحدة الأمريكية، مستشفى أبو الريش اليابانى، وذلك يوم الأحد الموافق 24 مارس المقبل، تحت رعاية الدكتورة هالة صلاح الدين عميدة طب قصر العينى، وبإشراف الدكتورة نيفين سليمان، وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يذكر أن الخبيرين سيقومان بالقاء محاضرات فى تخصصهما ، يوم الأحد الموافق 24 مارس، بمستشفى أبو الريش اليابانى، وبحث سبل التعاون بين الكليتين، بحضور أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ورؤساء وحدتى الجهاز الهضمى، وأمراض الدم فى الأطفال، والاطلاع على ما وصلت إليه التجديدات فى المستشفى وتبادل الخبرات بين الجانبين ، وبحث سبل التعاون بين كلية الطب بجامعة القاهرة، وكلية الطب جامعة "يل".

 


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جامعة يل الامريكية

خبيرين من جامعة يل

زيارة خبيرين من جامعة يل الامريكية

الجهاز الهضمى

امراض الدم والسرطان




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