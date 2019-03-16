خالد صلاح وأسرة "اليوم السابع" يهنئون ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين

هنأ الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى الكبير ضياء رشوان، بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين بعد حيازته ثقة الأغلبية من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأعرب خالد صلاح، عن ثقته الكاملة فى نقيب الصحفيين الجديد ضياء رشوان، وأنه لن يدخر جُهدا فى تنفيذ أحلام وطموحات الجماعة الصحفية والتواصل مع كافة المؤسسات لتسهيل عمل الصحفيين مع الحفاظ على هيبة وكرامة الصحفى ودعم مستقبل المهنة.

كما أشاد خالد صلاح، بإقبال الصحفيين على الجمعية العمومية للنقابة لممارسة حقهم فى الانتخاب بكل حرية وديمقراطية، والمنافسة الشريفة بين المرشحين من كافة الصحف القومية والخاصة، وكذلك اللجنة المُشرفة التى أدارت العملية الانتخابية بنزاهة واقتدار، لتخرج انتخابات التجديد النصفى نموذجا فى الأداء النقابى الرفيع.