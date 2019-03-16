حفيد مانديلا ورئيس الكاف وأول طيار مقاتلة إماراتية على رأس حضور ملتقى أسوان

كتب محمد الجالى

ينطلق اليوم السبت ملتقى الشباب العربى والأفريقى من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الأفريقى"، وتمتد فعاليات الملتقى على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ فعاليات الملتقى بإقامة احتفالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى، وتهدف الاحتفالية إلى إبراز مكانة مصر الأفريقية والعربية كنقطة تلاقى بين الحضارتين الأفريقية والعربية وكمحور استراتيجى حيوى للشراكة بينهما، وتضم الاحتفالية فقرة فنية تمزج بين الفن والحضارة الأفريقية والعربية بالإضافة إلى حديث عدد من الشخصيات الأفريقية حول رؤيتهم لما بعد تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى وما تتطلع له أفريقيا من مصر.

وكشفت مصادر عن أبرز وزراء الشباب العرب والأفارقة الحاضرون للملتقى وهم نيجريا وجيبوتى وتشاد وغانا وبوروندى سيراليون والصومال وجامبيا والسودان والجابون والعراق وفلسطين وغينيا كوناكرى وموزمبيق.

وأشارت المصادر إلى مشاركة مريم المنصورى أول طيار مقاتلة من دولة الامارات، بالاضافة إلى مشاركة موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وحفيد نيلسون مانديلا والاعلامية زينه اليازجى وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القادم .