تونس تدين بشدة الهجوم الإرهابى الغادر على مسجدى نيوزيلندا

وكالات الأنباء

أدانت تونس بشدة الاعتداءين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا اليوم مسجدين في نيوزيلندا مخلفين العشرات من القتلى والجرحى .



وأكدت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها رفضها المطلق لاستهداف دور العبادة والأبرياء مهما كانت جنسياتهم ودياناتهم , لافتة الانتباه إلى أن هذه الجريمة البشعة دلالة جديدة على أن الإرهاب لا لون له ولا دين ولا حدود أخلاقية أو جغرافية .



ودعت تونس كل مكونات المجتمع الدولي إلى مزيد التنسيق والتعاون ووضع الآليات الكفيلة لمحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب والكراهية والتعصب.



وقدمت تونس تعازيها لأسر الضحايا وعبرت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين وتضامنها مع السلطات النيوزيلندية.