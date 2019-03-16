توجيه تهمة القتل لمرتكب مذبحة المسجدين فى نيوزيلندا

وجهت السلطات فى نيوزيلندا تهمة القتل اليوم السبت للاسترالى الإرهابي الإسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عاما) بعد مقتل 52 شخصا وإصابة العشرات في إطلاق نار عشوائى داخل مسجدين.

ومثل تارانت أمام المحكمة الجزئية في كرايستشيرش مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء حيث تم حبسه على ذمة القضية. ومن المقرر أن يمثل ثانية أمام المحكمة في الخامس من أبريل وقالت الشرطة إن من المرجح أن يواجه اتهامات أخرى.

ووصفت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن الهجوم بالإرهابي وهو أسوأ حادث قتل جماعي في نيوزيلندا. ورفعت السلطات مستوى الخطر الأمني إلى أعلى درجة.

وتم بث لقطات حية للهجوم على موقع فيسبوك من مسجد فى مدينة كرايستشيرش كما تم نشر "بيان" على الإنترنت يندد المسلح فيه بالمهاجرين ويصفهم "بالغزاة".

وأظهر مقطع الفيديو رجلا يقود سيارته إلى مسجد النور ثم يدخله ويطلق الرصاص بشكل عشوائي على من بداخله.

وأظهر المقطع مصلين، ربما كانوا قتلى أو مصابين، وهم راقدون على الأرض داخل المسجد.

وفي مرحلة ما عاد المسلح إلى سيارته وغير الأسلحة وعاود دخول المسجد وبدأ من جديد في إطلاق النار. وكانت الكاميرا مثبتة على رأسه تسجل المذبحة.

وقُتل 41 شخصا في مسجد النور.

وقال رجل كان داخل مسجد النور لوسائل إعلام إن المسلح اقتحم المسجد بينما كان المصلون راكعين.

وقالت الشرطة إن سبع دقائق مرت قبل أن يصل المهاجم إلى المسجد الثاني في ضاحية لينوود حيث قُتل سبعة أشخاص آخرين. ولم تظهر أي لقطات تصور الهجوم على المسجد الثاني.

وتم القبض على تارانت في سيارة، قالت الشرطة إنه كان يحمل بها عبوات ناسفة بدائية الصنع، بعد 36 دقيقة من الاتصال بها في بادئ الأمر.

وقالت أرديرن للصحفيين في كرايستشيرش اليوم السبت "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه".

وقال مكتب أرديرن إن المشتبه به أرسل "بيانا" في رسالة بالبريد الإلكتروني تضمن عنوانا عاما لرئيسة الوزراء وزعيم المعارضة ورئيس البرلمان ونحو 70 منفذا إعلاميا قبل دقائق من الهجوم.

وقال متحدث إن الرسالة بالبريد الإلكتروني لم تصف الهجوم بالتحديد "ولم يكن هناك شيء في الفحوى أو التوقيت كان يمكن أن يحول دون وقوع الهجوم".

وأضاف المتحدث أن الموظف الذي يتابع الحسابات بعث الرسالة إلى الخدمات البرلمانية بمجرد أن رآها وأنها أرسلتها بدورها للشرطة.

وكان منتخب بنجلادش للكريكيت على وشك دخول أحد المسجدين حينما بدأ إطلاق الرصاص وقال مدرب الفريق لرويترز إنهم جميعا بخير.

وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أن ستة فلسطينيين ضمن القتلى.

وتم القبض على شخصين آخرين وقالت الشرطة إنها تسعى لمعرفة ما إذا كانا ضالعين في الهجوم بأي شكل.

وقالت سلطات طبية إن 12 غرفة عمليات عملت طول الليل لعلاج أكثر من 40 مصابا. وما زال 36 شخصا يعالجون اليوم السبت بينهم 11 ما زالوا في الرعاية المركزة. وتوفي أحد الضحايا في المستشفى متأثرا بإصابته.

وقال جريج روبرتسون كبير الجراحين في مستشفى كرايستشيرش للصحفيين "الإصابات نتيجة الأعيرة النارية تكون خطيرة. كثير من الحالات تتطلب نقلها لغرفة العمليات عدة مرات للتعامل مع الإصابات الخطيرة التي لحقت لها".

ونشر أحد الضحايا تسجيلا مصورا على فيسبوك من على فراشه في المستشفى يطلب الدعاء له ولابنه وابنته.

وقال وسيم صاتي الذي تشير تقارير إلى أنه تلقى ثلاث رصاصات "كيف حالكم. آسف لأني لم أرد على اتصالاتكم ورسائلكم النصية... أشعر بتعب بحق... رجاء ادعوا لابني ولي ولابنتي... أرسل هذا الفيديو كي أقول لكم أني بخير".

ووضع عشرات الأشخاص أكاليل الزهور عند المتاريس التي أقيمت قرب المسجدين في كرايستشيرش، التي ما زالت أعمال إعادة الاعمار جارية بها بعد زلزال مدمر ضرب المنطقة عام 2011 وأسفر عن مقتل نحو 200 شخص.

وعانقت أرديرن، التي كانت تضع وشاحا أسود، أفرادا من الجالية المسلمة في مركز للاجئين في كرايستشيرش اليوم السبت قائلة إنها ستضمن حرية الديانة في نيوزيلندا. وقالت "أنقل لكم جميعا رسالة حب ودعم نيابة عن نيوزيلندا".

وأغلب الضحايا من المهاجرين أو اللاجئين من دول مثل باكستان والهند وماليزيا وإندونيسيا وتركيا والصومال وأفغانستان. ويمثل المسلمون نحو واحد بالمئة فقط من سكان نيوزيلندا.

وقال عمر نبي الذي قُتل والده الحاج داود نبي للصحفيين أمام المحكمة في كرايستشيرش "لا أدري كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر. الصفح سيستغرق بعض الوقت". وكانت عائلة نبي غادرت كابول بأفغانستان متوجهة إلى نيوزيلندا في السبعينات.

وقال عبدي كينا علي حاسارن الذي انتقلت أسرته إلى نيوزيلندا من الصومال قبل أربعة أعوام ويصلون دائما في المسجد في لينوود "لا يمكنني الآن الذهاب إلى المسجد لأني أخاف أن يحدث ذلك ثانية".

وأضاف الفتى البالغ من العمر 16 عاما لتلفزيون نيوزيلندا إن والدته، التي كانت مع والده وشقيقه داخل المسجد في لينوود، رأت المهاجم يطلق الرصاص على اثنين.

وتابع "جاءت إلى هنا سعيا إلى السكينة... الآن هي مصدومة" مضيفا أنها تخشى أن تغادر المنزل.

ولأن التحقيقات ما زالت جارية لم يُسمح بعد بتسلم أي من الجثث.

قالت أرديرن إن تارانت يملك ترخيصا بحمل سلاح واستخدم خمسة أسلحة فى الهجوم، منها سلاحان نصف آليين.

وأضافت في تصريح للصحفيين "الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أقوله لكم الآن هو أن قوانينا الخاصة بالأسلحة سوف تتغير"، مضيفة أنه سيتم بحث حظر الأسلحة نصف الآلية أيضا.

وكانت نيوزيلندا سعت من قبل لتشديد قوانين امتلاك أسلحة نارية إلا أن التأييد القوي لامتلاك أسلحة وثقافة الصيد في البلاد عرقلت مثل هذه الجهود. وهناك ما يقدر بنحو 1.5 مليون سلاح في نيوزيلندا التي يقطنها خمسة ملايين نسمة فقط إلا أن معدل العنف باستخدام الأسلحة النارية ضعيف في البلاد.

ويقيم تارانت في دندين في ساوث آيلاند بنيوزيلندا وهو عضو في نادي بروس للرماية وفقا لتقارير إعلامية نقلت عن أعضاء بالنادي قولهم إنه كثيرا ما كان يتدرب على إطلاق النار من بندقية نصف آلية خفيفة من طراز (إيه آر-15).

وبندقة (إيه آر-15) نسخة نصف آلية من البندقية العسكرية الأمريكية إم16. والسن القانوني لحيازة السلاح في نيوزيلاندا هو 16 عاما أو 18 بالنسبة للأسلحة نصف الآلية.

وقال كريس كاهيل رئيس اتحاد الشرطة إن الأسلحة نصف الآلية التي تم استخدامها في الهجوم على المسجدين جرى حظرها في استراليا بعد مذبحة بورت آرثر عام 1996 التي راح ضحيتها 35 شخصا.