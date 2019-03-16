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تركيا تحقق فى زيارة المشتبه به فى حادث نيوزيلندا للبلاد عدة مرات

السبت، 16 مارس 2019 07:02 ص
تركيا تحقق فى زيارة المشتبه به فى حادث نيوزيلندا للبلاد عدة مرات نيوزيلندا
أ ش أ
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أعلن مسؤولون أتراك اليوم الجمعة بدء التحقيق فى زيارة المشتبه به فى الهجوم على المصلين فى مسجدى مدينة "كرايست شيرش" شرقى نيوزيلندا لتركيا عدة مرات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" اليوم عن مسؤول تركي، لم يتم الإفصاح عن اسمه، قوله إن المشتبه به فى هجوم نيوزيلندا "زار تركيا عدة مرات وأقام فيها لفترة طويلة".

وأضافت الهيئة أن مسؤولين أتراك يعتقدون أن المشتبه به سافر إلى دول أخرى فى أوروبا، آسيا، وأفريقيا، ونقوم بالتحقيق فى تحركات المشتبه به واتصالاته فى تلك الدول.

يُشار إلى أن 50 شخصاً قتلوا وجُرح 20 آخرين على الأقل فى هجومين استهدفا اليوم مصلين بمسجدين فى مدينة "كرايست شيرش" فى نيوزيلندا.


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