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الهجرة: نتابع مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا لتذليل أية عقبات حتى عودة الجثامين

السبت، 16 مارس 2019 05:24 م
الهجرة: نتابع مع أسر شهداء حادث نيوزيلندا لتذليل أية عقبات حتى عودة الجثامين السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك متابعة مع أسر شهداء الحادث الإرهابى بنيوزيلندا، لتذليل أية عقبات أمام عودة من يرغب منهم بصحبة جثمان ذويهم من الشهداء.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، فى بيان اليوم، أن الوزارة تلقت طلبا من أسرة الشهيد أشرف المرسى لتجديد جواز سفر زوجته السيدة سهام لتتمكن من العودة برفقة جثمان زوجها، وتم طلب صورة الجواز لمخاطبة السفارة لسرعة إنهاء الإجراءات

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن السلطات النيوزيلندية أعلنت وجود 4 شهداء مصريين فى حادث نيوزيلندا الإرهابى، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة "مصر الخير" لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر فى حال طلب أسرهم ذلك، كما تتحمل أيضا تكلفة سفر من يرغب من الأسر فى العودة، فى إطار البروتوكول الموقع مع منظمة المجتمع المدنى.

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الحكومة النيوزيلندية أعلنت عن استعدادها لتحمل تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن كافة الإجراءات مازالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين او مصابين، مؤكدة أن السفارة المصرية تعمل على إنهاء الإجراءات القانونية مع السلطات النيوزيلندية.

 


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