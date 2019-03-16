المجلس القومى للمرأة يشكر الخارجية لتخصيص يوم الدبلوماسية للاحتفال بالمرأة

كتب محمد تهامى زكى

تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى السفير سامح شكرى وزير الخارجية، لتخصيص احتفال الوزارة هذا العام بيوم الدبلوماسية المصرية للاحتفال بالمرأة فى العمل الدبلوماسى.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وامتنانها لاهتمام الوزارة بتقدير دور المرأة المصرية فى العمل الدبلوماسى وإبراز جهودها ونجاحاتها منذ إقدامها على العمل الدبلوماسى فى أوائل ستينيات القرن الماضى، وحرص الوزارة على تقديم الوجه المشرف للمرأة المصرية، مؤكدة سعادتها بتزامن تخصيص الوزارة هذا العام للاحتفال بالمرأة فى العمل الدبلوماسى مع احتفالات المجلس بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية.

كما أشادت رئيسة المجلس بالفيديو الذى أعدته وزارة الخارجية بهذه المناسبة بعنوان "المرأة فى الدبلوماسية المصرية: عمل وجهد من أجل الوطن" لتسليط الضوء على الدور الذى تضطلع به المرأة فى العمل الدبلوماسى سواء بديوان وزارة الخارجية أو بالخارج من أجل خدمة ورفعة الوطن.