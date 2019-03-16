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المؤبد لفلاح والسجن 10 سنوات لمتهمين لقتلهم رقيب شرطة بالشرقية

السبت، 16 مارس 2019 12:25 م
المؤبد لفلاح والسجن 10 سنوات لمتهمين لقتلهم رقيب شرطة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة فلاح بالسجن المؤبد، والسجن 10 سنوات لاثنين آخرين، لاعتراضهم طريق رقيب شرطة وقتله لسرقة دراجته البخارية.

 

وصدر الحكم. برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ووعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

 

وتعود أحداث القضية رقم 33534 لسنة 2014 جنايات مركز منيا القمح، ليوم 17 مايو، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، بلاغا من مستشفى "منيا القمح" المركزي، يفيد بوصول "ياسر على عبدالعزيز" 35 سنة، رقيب شرطة من قوة المركز، مقيم بكفر عبدالله شنفاص، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطلق ناري.

 

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمد الحسيني، رئيس مباحث منيا القمح، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "محمد ال ع ج" 23 سنة، وشهرته "محمد سكر" فلاح، مقيم بقرية أبو طوالة، و"بركات ف ع ال" 28 سنة، فلاح، مقيم بقرية سنيطة أبو طوالة، و"إبراهيم ع إ أ" 17 سنة، نقاش، وشهرته "إبراهيم هيصة"، وأن التقتل كان بهدف سرقة الدراجة البخارية.

 

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية وفرد خرطوش، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم لجنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد للأول والسجن 10 سنوات لباقى المتهمين.


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