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الرئيس السيسى يشهد احتفالية بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى

السبت، 16 مارس 2019 05:24 م
الرئيس السيسى يشهد احتفالية بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قليل، بمدينة أسوان، احتفالية خاصة بمناسبة ترأس مصر للاتحاد الإفريقى.

 

وتنطلق فعالیات ملتقى الشباب العربي والإفریقي في مدینة أسوان في الفترة من 16-18 مارس 2019 ، تحت رعایة الرئیس عبد الفتاح السیسي .

 

وقالت اللجنة المنظمة للملتقي في بيان لها، إنه سيتضمن  مجموعة من الموضوعات الثریة تتنوع ما بین الجلسات الحواریة، وورش العمل، ومائدة مستدیرة ، مشيرة الى  أنه من المقرر أن يفتتح الملتقي مساء السبت الموافق 16  مارس باحتفالیة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفریقى ، موضحة أن الجلسات وورش العمل ستنطلق في اليوم الثاني بجلسة افتتاحیة بعنوان "منتدى شباب العالم: آفاق جدیدة"، كما تعقد في نفس الیوم جلسة نقاشیة عن مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعایة الصحیة ، وجلسة نقاشیة أخرى بعنوان "أثر التكنولوجیا المالیة والابتكار على افریقیا والمنطقة ، كما تُعقد مائدة مستدیرة بعنوان "وادي النیل ممر للتكامل الافریقي والعربي" ،  وبالتوازي مع الجلسات المختلفة، تُعقد ثلاث ورش عمل الأولى بعنوان: "كیف تصبح رائد أعمال ناجح"، والثانیة حول ریادة الأعمال من منظور إفریقي، والأخیرة عن تنفیذ أجندة الشباب والأمن والسلم في منطقة الساحل، وتختتم أعمال الیوم الثانى بالجلسة الختامیة للملتقى.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (1)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (2)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (3)
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى والشباب الأفريقى (4)
 

 


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