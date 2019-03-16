video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الدفع بـ 3 سيارات أطفاء للسيطرة على حريق شقة بشبرا الخيمة

السبت، 16 مارس 2019 11:45 ص
الدفع بـ 3 سيارات أطفاء للسيطرة على حريق شقة بشبرا الخيمة حريق شقة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بشقة بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة، على الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الشقة مستغلة لصيانة الكمبيوتر والحريق بحجرتين فقط بها وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطره على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيطرة على حريق بغرف خشبية أعلى سطح منزل فى الساحل دون إصابات

حريق شقة سكنية

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

منطقة عرابى

شبرا الخيمة

مدير الحماية المدنية بالقليوبية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة