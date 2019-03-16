الدفع بـ 3 سيارات أطفاء للسيطرة على حريق شقة بشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بشقة بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة عرابى بشبرا الخيمة، على الفور انتقل المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتبين أن الشقة مستغلة لصيانة الكمبيوتر والحريق بحجرتين فقط بها وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم السيطره على الحريق وإخماده دون خسائر بشرية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.