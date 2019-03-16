الخارجية الأردنية: ارتفاع شهداء الأردن فى حادث هجوم مسجدى نيوزيلندا لـ 4

كتب عامر مصطفى

أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن الخارجية الأردنية أكدت ارتفاع عدد الشهداء الأردنيين إلى 4 في الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.

وكان السفير سفيان القضاة، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، أكد استشهاد مواطن أردنى وإصابة 8 مواطنين أردنيين آخرين خلال الاعتداء الارهابى على مسجدين فى نيوزلندا اليوم الجمعة.

وأوضح السفير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مركز عمليات وزارة الخارجية وبالتنسيق مع السفارة الأردنية فى استراليا يقوم بمتابعة الأوضاع الصحية للمصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية الكاملة.