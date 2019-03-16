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الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل بعض العاملين بالمصنفات صفة مأمورى الضبط

السبت، 16 مارس 2019 10:38 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار تخويل بعض العاملين بالمصنفات صفة مأمورى الضبط المستشار محمد حسام وزير العدل
كتبت أمنية الموجى
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قرر وزير العدل المستشار محمد حسام عبد الرحيم تخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية صفة مأمورى الضبط القضائي.

ونشرت الجريدة الرسمية، أنه بعد الإطلاع على المادة 23  من قانون الإجراءات الجنائية، والقوانين الخاصة بتنظيم الإعلانات والرقابة السينمائية والأغانى والمسرحيات، قرر وزير العدل تعديل القرار رقم 8657 لسنة 2018، وتخويل العاملون بالإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية، كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائي.

وضمت الأسماء كل من ياسر محمود عبد المنعم "الجيزة"، ومحمود أحمد كرجى "جنوب سيناء، ومحمد رضا عبد الحق"جنوب سيناء"، وياسر كمال الدين "البحر الأحمر"، ومحمود خليل "مرسي مطروح"، ومحمد محمود "مرسي مطروح"، وجوزيف حنا "أسيوط"، وجمال عبد الناصر" أسيوط" ، ومحمد عزت "أسيوط"، وتغريد أبو القاسم "أسوان" وخالد عيسي "الأقصر".

 

 


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