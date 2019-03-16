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التعليم: إرسال رسائل للناجحين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لاستلام العمل

السبت، 16 مارس 2019 02:08 م
التعليم: إرسال رسائل للناجحين بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين لاستلام العمل الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، إنه تم إلغاء اختبارات 100 شخص فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى دبلوم الفنى الزراعى لمشكلة حدثت، وتم إعادة اختبارهم مرة أخرى فى نهاية الاختبارات، موضحا أنه بدءا من اليوم وغدًا سيتم إرسال رسائل للناجحين لاستلام العمل حتى يبدأ فى إجراءات التعاقد.

 

وشدد عمر، خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، على أن من قام بتصوير الأسئلة بالتليفون تم إلغاء نتيجة المتقدم ووقفها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، موضحا أنه تم إرسال 63 ألف إيميل للمتقدمين للمسابقة بعد الاختبارات، وتفاعل مع هذه الايميلات قرابة 80% و20% لم يتفاعلوا مع الإيميلات لمعرفة ما بعد الاختبارات.

 

وأشار عمر، إلى أنه يوم الثلاثاء سيكون امتحان المتغيبين ومن الثلاثاء حتى الخميس يتاح لغير المستوفين للأوراق أن يسلم الأوراق فى المديرية وليس الإدارة، كما تم تشكيل لجنة لفحص أوراق وملفات المتظلمين، لافتا إلى أن التعاقدات تبدأ من الثلاثاء المقبل وحتى الثلاثاء الذى يليه لمدة أسبوع من يتسلم رسالة نجاح.

 

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن نتائج المسابقة مضمونة 100%، مشيرًا إلى أن المتغيبين عليهم سداد 100 جنيه فى البنك والتوجه إلى المديرية أو الإدارة للاختبار، موضحا أن من لم يحصل على فرصته فى المسابقة يذهب منتصف أبريل لإدارة التعليمية لاستلام ملف الأوراق الخاصة به.

 


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