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الأعلى للجامعات: 9 أساتذة يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس

السبت، 16 مارس 2019 04:00 ص
الأعلى للجامعات: 9 أساتذة يتنافسون على رئاسة جامعة عين شمس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن 9 أساتذة جامعيين بجامعة عين شمس يتنافسون على منصب رئيس الجامعة بعد خلو المنصب بخروج رئيس الجامعة السابق على المعاش.

والأساتذة هم: الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور نظمى عطية نائب رئيس الجامعة، والدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بالجامعة، والدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، والدكتور ناجى محمد عميد كلية الحقوق بالجامعة، والدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ويتنافس على المنصب أيضًا، الدكتور محمد مبروك أبو الوفا الأستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة بالجامعة والدكتورة أمانى إمام الأستاذ بكلية الصيدلة بالجامعة والدكتورة مايسة السيد أستاذ ورئيس قسم الدراسات الطبية للأطفال بجامعة عين شمس.


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