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افتتاح المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة.. اليوم

السبت، 16 مارس 2019 01:03 ص
افتتاح المركز اللوجيستى بقرية البضائع فى مطار القاهرة.. اليوم مطار القاهرة
كتب هانى عثمان
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يفتتح، اليوم السبت، العمل بالمركز اللوجيستى، فى إطار الجهود التى تقوم بها مصلحة الجمارك لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعى المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

 

وتقدم بالمركز الذى يفتتحه اليوم، كمال نجم رئيس مصلحة الضرائب بقرية البضائع فى مطار القاهرة، الخدمات للمتعاملين بالبدء في إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك.


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