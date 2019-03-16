أفادت قناة (الإخبارية العراقية) بأن العراقي الأصل النيوزيلندي الجنسية حسين حازم العمرى مات متأثرا بجروح أصيب بها إثر الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.
وأشارت القناة، اليوم السبت، إلى أن السفارة العراقية في أستراليا تتابع أوضاع المواطنين العراقيين، الذين تعرضوا للاعتداء الإرهابي فى نيوزيلندا.
وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت أمس إصابة مواطن عراقي في الهجوم الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرش، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 48 أخرين، وأوضحت أنه خضع لجراحة ناجحة تم خلالها استخراج رصاصة من جسده.
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