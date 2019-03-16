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اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره بجنوب أفريقيا لتنشيط التبادل التجارى

السبت، 16 مارس 2019 12:30 م
اتحاد الصناعات يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره بجنوب أفريقيا لتنشيط التبادل التجارى الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات
كتبت ــ منى ضياء
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وقع الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الإفريقى باتحاد الصناعات، مذكرة تفاهم مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية بجنوب أفريقيا، لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.
 
جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادى الأول بجنوب أفريقيا والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا، بحضور شريف عيسي سفير مصر بجنوب افريقيا و مسو كسلو رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية  وممثلين من هيئة الاستثمار وهيئة تنمية التجارة الجنوب افريقية وأكثر من 250 شركة جنوب افريقية.
 
ودعا الجبلي المستثمرين من جنوب افريقيا المشاركين في المنتدى لزيارة معرض باك بروسس بديسمبر القادم  كجزء من تفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين، وكذلك للاستثمار في مصر خاصة بعد المشروعات  والاستثمارات الضخمة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة مثل مشروعات قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة .
 
كما رحب الجانب الجنوب أفريقي بالوفد المصري المشارك بالبعثة، واختتمت البعثة أعمال اليوم الأول بلقائات عمل ثنائية بين الطرفين.
 

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