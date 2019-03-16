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"أمن مطروح" يجرى قرعة الحج بحضور المحافظ والمتقدمين بطلبات أداء الفريضة

السبت، 16 مارس 2019 01:00 ص
"أمن مطروح" يجرى قرعة الحج بحضور المحافظ والمتقدمين بطلبات أداء الفريضة قرعه الحج - صورة أرشيفية
مطروح – حسن مشالي
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تنظم مديرية أمن مطروح، اليوم السبت، القرعة العلانية، المتقدمين بطلبات للحج هذا العام ضمن حج القرعة، الذى تنظمه وزارة الداخلية، بحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، واللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح.
 
 
وتجرى قرعة الحج، بقاعة مركز النيل للإعلام بمدينة مرسى مطروح بحضور المتقدمين بطلبات الحج من مراكز ومدن المحافظة المختلفة، والبالغ عددهم أكثر من 600 شخص لاختيار 110 من بينهم، على أن يكون من بينهم 12 شخصا من كبار السن، بنسبة 10% من إجمالى عدد حجاج المحافظة.
 
وقال مدير أمن مطروح، بان هناك وفد من الضباط سيصاحب الحجاج ويعملون فى خدمتهم، بعد مغادرتهم لمصر وحتى العودة، لتسهيل وتوفير الأماكن وتسهيل مناسك الحج.
 
كما توفر محافظة مطروح، أتوبيسين لنقل الحجاج إلى مطار برج العرب، على نفقة المحافظة، فى تقليد سنوى يحرص عليه المحافظين المتعاقبين.
 
 
 

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