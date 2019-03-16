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أمطار بقرى ومدن القليوبية.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ

السبت، 16 مارس 2019 12:45 م
أمطار بقرى ومدن القليوبية.. والمحافظ يعلن حالة الطوارئ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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شهدت مدن وقرى محافظة القليوبية، اليوم الخميس، سقوط الأمطار وشدة حركة الرياح منذ صباح اليوم السبت، مما أدى إلى حالة من الارتباك فى حركة المرور على الطرق، خاصة الطريق الزراعى، بسبب سقوط الأمطار وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة المرورية.

وناشد مرور القليوبية بقيادة اللواء نبيل العادلى، المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، وعدم تخطى السرعات المقررة، وترك مساحات كافية بين السيارات منعا لوقوع أية حوادث.

وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، فى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما سينتج عن موجة الطقس السيئ.

وبدوره أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد الى الدرجة القصوى بجميع المديريات، والهيئات، والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة اليوم.

ووجه المحافظ، بعقد غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، لمتابعة ومواجهة أى حوادث طارئة قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن السيد المحافظ كلف مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصةً على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

 

 

 

 

 

 


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