10 معلومات لا تعرفها عن "الكلاب البوليسية".. نجحت فى حل 117 قضية

ساهمت الكلاب البوليسية فى كشف غموض العديد من القضايا، وأصبحت جزء مهم من المنظومة الأمنية، حيث تساعد رجال الأمن فى الكشف عن المخدرات والمفرقعات، وتعمل على تنفيذ العديد من المهام الصعبة التى تسند إليها.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الكلاب البوليسية" ..
- كلاب "الراعى" الألمانية مثلت النواة الأولية للكلاب التى تم الاستعانة بها فى جهاز الشرطة المصرية.
- الكلب الألمانى "هول" هو أشهر الكلاب البوليسية وساهم فى حل 117 قضية فى عام 1932.
- اهتم الملك "فاروق" بالكلاب البوليسية وأدخل عددا كبيرا من الأنواع المدربة إلى الخدمة.
- أهدى الملك فاروق مدرسة البوليس 11 كلبًا من المولود بالسراى الملكية.
- للكلاب البوليسية دور فى مكافحة المخدرات وتأمين المنشآت الهامة والمؤتمرات والاحتفالات.
- كان للكلاب البوليسية دور أيضًا فى الكشف عن المفرقعات وعمليات التمشيط.
- ساهمت الكلاب البوليسية فى إسقاط إمبراطورية "الدكش" أخطر مجرمى الجعافرة بالقليوبية.
- يتلقى الكلاب البوليسية تدريبات شاقة لرفع لياقتها عن طريق اجتياز الحواجز.
- أنشئت الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عام 2006.
- الـ"جيرمن" و"لابلادور" و"جولدن" أشهر سلالات العمل الشرطى المستخدمة فى مصر.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة