10 معلومات لا تعرفها عن "الكلاب البوليسية".. نجحت فى حل 117 قضية

كتب أحمد الجعفرى

ساهمت الكلاب البوليسية فى كشف غموض العديد من القضايا، وأصبحت جزء مهم من المنظومة الأمنية، حيث تساعد رجال الأمن فى الكشف عن المخدرات والمفرقعات، وتعمل على تنفيذ العديد من المهام الصعبة التى تسند إليها.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن "الكلاب البوليسية" ..