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وزير النقل للعاملين بمحطة المنصورة: أرفض الاحتفالات نحن فى مهمة عمل

الجمعة، 15 مارس 2019 11:54 ص
وزير النقل للعاملين بمحطة المنصورة: أرفض الاحتفالات نحن فى مهمة عمل المهندس كامل الوزير وزير النقل بمحطة مصر
الدقهلية شريف الديب
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وصل منذ قليل المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إلى محطة المنصورة الرئيسية، فى زيارة مفاجئة لخط القاهرة المنصورة، وتابع حالة القطار وتفقد المحطة عقب وصوله مباشرة، وانتقد عدم وجود طفايات حريق داخل بشكل كاف داخل المحطة، وضعف مستوى النظافة.

وتفقد "الوزير" شباك التذاكر ومبنى المراقبة والإجراءات الأمنية التى تفرضها شرطة النقل والمواصلات داخل المحطة، ثم توجه إلى مبنى المراقبة والحركة.

ووجه وزير النقل بالاهتمام بالنظافة داخل المحطة، خاصة نفق المشاة، ووضع علامات استرشادية للمواطنين داخل المحطة.

وقال الوزير، للعاملين بالمحطة، إنه وصل ليشاهد العمل ورفضه أى شكل من أشكال الاحتفال به، بعد أن تسرب خبر وصوله، مضيفا: "أنا جاي شغل وأشوف شغلى فقط"، كما تلقى اتصالا من الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية لاستقباله، فرفض وأكد أنه فى زيارة عمل.

ووعد الوزير، الأهالي بتحسن الخدمة فى قطاع السكة الحديد الفترة المقبلة.

وفور انتهاء تفقده للمحطة، توجه إلى مسقط رأسه فى الدقهلية بقرية كفر الوزير التابعة لمركز المنصورة، وسط استقبال حاشد من أهالى القرية لتهنئته بمنصبه الجديد.


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