وزير الدولة البريطانى للشرق الأوسط: ماى تتطلع لمزيد من التعاون مع مصر

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أكد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط أليستر بيرت تطلع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لمزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب المصرى حيال العديد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبلدين، مثمناً الدور المصرى المحورى فى أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر الوزير البريطانى - خلال لقائه السفير طارق عادل سفير مصر فى لندن أمس الخميس عن تقدير رئيسة الوزراء "ماي" البالغ للحفاوة وحسن الاستقبال المصرى خلال مشاركتها فى القمة العربية الأوروبية فى شرم الشيخ الشهر الماضي، مشيرا إلى أن الثقة التى تتمتع بها مصر على المستويين الإقليمى والدولى أسهمت بشكل ملموس فى إنجاح فعاليات القمة.

من جانبه، أكد السفير طارق عادل على الأولوية الكبيرة التى توليها مصر للموضوعات التى تناولتها القمة، والتى جاءت فى توقيت شديد الأهمية، مشيرا إلى المتغيرات والتحديات التى تواجه الجانبين العربى والأوروبي، والتى تتطلب تضافر الجهود المشتركة لمواجهتها.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة فى المجال الاقتصادي، وأهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، حيث تعتبر بريطانيا من أكبر الدول المستثمرة فى مصر.