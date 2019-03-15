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وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اسأل واقترح لايف" للتواصل مع المصريين فى الخارج

الجمعة، 15 مارس 2019 01:14 م
وزارة الهجرة تطلق مبادرة "اسأل واقترح لايف" للتواصل مع المصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
محمود راغب
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أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق منصة منصات جديدة للتواصل مع المصريين بالخارج، تحمل اسم "اسأل واقترح لايف" فى نهج جديد يهدف لخلق مزيد من التواصل المباشر مع المواطنين المصريين فى كل أنحاء العالم، وترد من خلاله الوزيرة على استفسارات وشكاوى وأطروحات المصريين، حل مشكلاتهم والاستفادة من مقترحاتهم.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن ذلك يأتى استكمالا للمبادرة التى أطلقتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت عنوان "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

كما تطلق الوزارة منصة جديدة للتعاون مع البرلمان، حيث سيقوم عدد من البرلمانيين الذين يتواصلون مع المصريين بالخارج بتسجيل فيديوهات قصيرة يقدمون فيها شرحا للمستجدات.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم:"إننا نهدف لخلق مزيد من قنوات التواصل المستحدثة التى تقربنا أكثر من كافة المصريين فى مختلف دول العالم، ولذلك كان التفكير فى إطلاق نسخة جديدة من مبادرة "اسأل واقترح" نعتمد فيها على فتح حوار مباشر مع المصريين بالخارج عبر تطبيق "سكايب"، مضيفة أنه سيتم فتح باب التسجيل للمصريين الراغبين فى الاشتراك عبر الصفحات الرسمية للوزارة، وسيُعتمد اختيار المشاركين وفق مناطق تمركز المصريين فى مختلف الدول، والبداية ستكون بالمملكة العربية السعودية نظرًا لأنها تضم الجالية المصرية الأكبر مقارنة بباقى الدول، مؤكدة أن الرد سيشمل كل ما يرد للوزارة بصورة شهرية.

وللمصريين بالخارج الراغبين فى الاشتراك فى هذه المبادرة يمكنكم التسجيل على الرابط التالي:

https://goo.gl/forms/LAWmwwdBJVMxPKIc2

 

 


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