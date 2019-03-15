ننشر أول فيديو للهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا خلال صلاة الجمعة

كتب : أحمد جمعة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الجمعة، مقاطع مصورة توثق الجريمتين الإرهابيتين التى نفذها إرهابيين داخل مسجدين فى نيوزلندا.

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول فى مسجد بشارع دينز والثانى فى مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة النيوزيلندية أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أن الهجوم أدى لاستشهاد 49 شخص وإصابة العشرات.

وبث منفذ الهجوم على مسجد النور فى نيوزيلندا مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية لايف "فيسبوك" يوثق العملية الإرهابية من بدايتها إلى نهايتها عبر كاميرا ثبت على جسمه.

ولحظة دخوله المسجد، شرع منفذ الهجوم الإرهابى بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى من بندقية على عدد من المصلين، وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.