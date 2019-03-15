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مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى على مسجدين بنيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 11:40 ص
مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى على مسجدين بنيوزيلندا الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بشدة الهجوم الإرهابى الخسيس الذى استهدف مسجدين فى مدينة " كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

وأكد الدكتور شوقى علام، فى بيان اليوم الجمعة، أن هذا الهجوم الإرهابى، يتنافى مع كافة الأديان والشرائع السماوية التى تحرّم الاعتداء على الآمنين والأبرياء وترويعهم فما بالنا بالاعتداء على بيوت الله تعالى التى يذكر فيها اسمه .

ودعا مفتى الجمهورية إلى ضرورة فتح تحقيقات موسعة حول هذا الهجوم الإرهابى الخسيس للوقوف على حقيقة تداعيات وأسباب الحادث، والجماعات الإرهابية التى تدعم مثل هذه الهجمات الإرهابية وتسعى لاستهداف بيوت الله تعالى ونشر الفتن فى المجتمعات الغربية.

وتوجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، ودعا المولى – عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم فى الشهداء والصالحين، وأن يدخلهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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