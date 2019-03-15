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محافظ الشرقية يطمئن على انتظام العمل بوحدة الغسيل الكلوى فى مستشفى ههيا

الجمعة، 15 مارس 2019 03:04 م
محافظ الشرقية يطمئن على انتظام العمل بوحدة الغسيل الكلوى فى مستشفى ههيا ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، من الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، مستشفى ههيا المركزى، للاطمئنان سير انتظام العمل بوحدة الغسيل الكلوى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدة وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لمرضى الغسيل الكلوي وللمترددين على المستشفى.

وكان "واتس آب" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استقبل شكوى مقدمة من مرضى الغسيل الكلوي بخصوص نقص المستلزمات الطبية بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا المركزي وبفحص الشكوى بمعرفة الجهات المختصة والتواصل مع مدير مستشفى ههيا المركزي أفاد بعدم صحة الشكوي الواردة، مؤكدا انتظام سير العمل بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى وتواجد الأطباء بالوحدة على مدار الساعة وتوافر المستلزمات والأدوية الخاصة لجلسات الغسيل الكلوى، مؤكداً أنه لن ولم يتم توجيه أي مريض أو مرافقيه لشراء أدوية أو مستلزمات خارج المستشفى.


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