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للأسبوع الثانى.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة

الجمعة، 15 مارس 2019 07:00 م
للأسبوع الثانى.. المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.8 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 20.2%، وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 13.5%.
 
وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 13%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 510 ملايين جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 503 ملايين جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.7%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 469 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 464 مليون جنيه بنسبة 5.3%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 386 مليون جنيه بنسبة 4.4%.
 
وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا اتش سى لتداول الأوراق المالية ومباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 272 مليون جنيه، و 267 مليون جنيه جنيه، بنسبة 3.1%، 3% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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