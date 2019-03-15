قوات سوريا الديمقراطية تنفى عقد اتفاق لنقل أسرى "داعش" للعراق

نفت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اليوم الجمعة عقد أي اتفاق لتسليم الأسرى العراقيين من مسلحي تنظيم داعش أو أسرهم للعراق.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو جبرئيل إن مسؤولين عراقيين أدلوا بتصريحات في الأيام الماضية قالوا فيها إن هناك اتفاقا لتسليم مسلحي الدولة الإسلامية العراقيين وأفراد أسرهم لبغداد.

وتابع جبرئيل في بيان "إننا في قوات سوريا الديمقراطية ننفي صحة هذه التصريحات، ونؤكد عدم وجود مثل هذا الاتفاق بيننا وبين الحكومة العراقية".

وقال مسؤولون عراقيون في فبراير إن قوات سوريا الديمقراطية، التي تحاول استعادة آخر جيب يسيطر عليه التنظيم المتشدد في شرق سوريا، سلمت 280 عراقيا وأسيرا أجنبيا للجيش العراقي وإن هناك اتفاقا لنقل المزيد من الأسرى من المتشددين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين إن من المتوقع إعادة نحو ألفي عراقي، بينهم نساء وأطفال ممن فروا من جيب للدولة الإسلامية في سوريا، إلى بلادهم خلال أسابيع بموجب اتفاق مع بغداد.

وأسرت قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مسلحي داعش أثناء تقدمها منذ عام 2015 في المناطق التي كان التنظيم المتشدد يسيطر عليها والذي بلغ ذروته بالهجوم على آخر جيب للتنظيم في قرية الباغوز بشرق سوريا.

وخرج عشرات الآلاف من الباغوز والمناطق المحيطة بها منذ بدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها الأخير على المنطقة الشهر الماضي بينهم أعداد كبيرة من أنصار الدولة الإسلامية وأفراد أسرهم ومن بينهم عراقيون.

وتسبب ذلك في أزمة إنسانية في مخيمات النازحين التي أُقيمت لتستوعب أعدادا أقل من ذلك بكثير.

كما شكل مصير الأجانب من بين هؤلاء تحديا إذ اتهمت قوات سوريا الديمقراطية بعض الدول بالتقاعس عن استعادة مواطنيها.