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فيسبوك وتويتر ويوتيوب يزيلوا كافة تسجيلات مذبحة نيوزيلندا

الجمعة، 15 مارس 2019 08:21 م
فيسبوك وتويتر ويوتيوب يزيلوا كافة تسجيلات مذبحة نيوزيلندا إجلاء الضحايا من المجزرة الدموية فى نيوزيلندا
رويترز
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واجهت شركات فيسبوك وتويتر وجوجل تدقيقا بشأن المحتوى المرتبط بالتطرف على منصاتها اليوم الجمعة، بعد بث مباشر على الإنترنت للمجزرة الدموية التي شنها متطرف مسيحى إرهابي على مسجدين فى نيوزيلندا أسفر عن استشهاد 49 شخصا على الأقل.

 

وبُث على فيسبوك تصوير مباشر للهجومين على مسجدين بمدينة كرايستشيرش فى أسوأ حادث قتل عشوائى بتاريخ البلاد. وأعاد مستخدمون نشر الفيديو على منصات أخرى.

 

وعقب الحادث قالت فيسبوك وتويتر ويوتيوب إنها تتحرك لإزالة التسجيلات.

 

وكتب موقع فيسبوك "أخبرتنا الشرطة بشأن مقطع الفيديو بعد فترة وجيزة من بدء البث المباشر وحذفنا حسابى المهاجم على فيسبوك وإنستجرام وكذلك المقطع على وجه السرعة".

 

وأضاف "نحذف أيضا أى إشادة بالجريمة أو دعم لها ولمنفذها أو منفذيها فور علمنا بذلك".

 

وقالت شركة تويتر إن لديها "آليات شديدة الدقة وفريقا متفانيا للتعامل مع الحالات الملحة والطارئة".

 

وأضافت "نتعاون أيضا مع الأجهزة الأمنية لتيسير تحقيقاتهم كما ينبغي".

 

كما قال موقع يوتيوب التابع لجوجل "يرجى العلم أننا نعمل بجهد لإزالة أى مقطع ينطوى على عنف".

 

لكن بعد ساعات من الهجوم، لا تزال نسخ من المقطع المصور متاحة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وانستجرام وواتساب.

 

وتظهر تسجيلات الفيديو المسلح وهو يقود سيارته إلى أحد المسجدين ويدخله ويطلق النار عشوائيا على المصلين.

 

وقال وزير الداخلية البريطانى ساجد جاويد إنه ينبغى للشركات القيام بمزيد من الإجراءات لوقف التطرف العنيف الذى يتم الترويج له على منصاتها.

 

وأصبحت خدمات البث المباشر مكونا رئيسيا من استراتيجية النمو للشركات المالكة لمواقع التواصل الاجتماعى فى الأعوام القليلة الماضية. لكن الإقبال عليها من مستخدمين لبث محتوى صادم وعنيف تزايد.

 

 


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