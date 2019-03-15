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فيديو وصور.. عبد المحسن سلامة يسجل بعمومية الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفى

الجمعة، 15 مارس 2019 12:15 م
فيديو وصور.. عبد المحسن سلامة يسجل بعمومية الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفى الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالى
كتب محمد السيد و هشام عبد الجليل - تصوير حسام عاطف - حسن محمد
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سجل الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الحالى، بالجمعية العمومية  لإجراء انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب، و6 من أعضاء مجلس النقابة، وذلك حال اكتمال النصاب القانونى، والتقط الصور مع الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المرشح على منصب نقيب الصحفيين.
 
 
ومن المقرر أن يستمر التسجيل حتى  الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويتم مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة  المشرفة على الانتخابات، وأنه فى حالة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624) يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى، لمناقشة جدول الأعمال الذى يتضمن اعتماد تقرير مجلس النقابة، والميزانية العمومية للسنة المنتهية، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للعام القادم، ومناقشة اقتراحات بعض أعضاء الجمعية العمومية .
 
تجرى الانتخابات فى 30 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، تحت إشراف 31 مستشاراً من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة المشرفة على الانتخابات.
 
 
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نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (8)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (9)
 

 

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نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (11)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (12)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (13)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (14)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (15)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (16)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (17)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (18)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (19)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (20)
 

 

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نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (25)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (26)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (27)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (28)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (29)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (30)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (31)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (32)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (33)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (34)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (35)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (36)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (37)
 

 

نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (38)
 

 

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نقابة الصحفيين ، الجمعية العمومية (40)
 

 

 

 


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