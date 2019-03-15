فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن منتدى غاز شرق المتوسط

أسماء أمين - جرافيك: هدير الصادق

اتخذت مصر العديد من الخطوات خلال الفترة الماضية أسفرت عن اختيار القاهرة مقراً لمنتدى غاز شرق المتوسط، ما يدعم التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بالمنطقة ، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بحوض البحر المتوسط.

1-المنتدى أجهض أحلام تركيا، التى حاولت الهيمنة على هذا المركز بوصفها الأقرب لأوروبا.

2- مصر هى المحور الوحيد لإنشائه، بما تمتلكه من إمكانيات هائلة.

3- تعتمد مصر على الشبكة القومية وخطوط الغاز الرئيسية بطول 51 ألف كيلو متر.

وكذلك محطات إسالة وموانئ الاستقبال وحقول إنتاج.

4- تمرير الغاز من خلال الشبكة المصرية لحسابها مقابل تحصيل رسوم تكلفة للنقل والإسالة.

5- المنتدى يدعم توجه مصر فى التحول لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.

8- يخلق مناخاً يساهم فى تبادل المعلومات الفنية والجيولوجية والجيوفيزيقية.

10- يخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب.

وكذلك تنمية الموارد وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية.