غدًا.. وزير التربية والتعليم يعلن نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم غدا السبت، الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة، والإعلان عن بدء تسلم الناجحين مهام عملهم فى المدارس المختلفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم السبت برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وحضور الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت خوض قرابة 71 ألف متقدم للاختبارات الإلكترونية، كما بدأت الاختبارات الإلكترونية الأسبوع الماضى.